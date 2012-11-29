Larisa Maskalyova - Tears in Heaven

Larisa Maskalyova — Tears in Heaven
Ijrochi: Larisa Maskalyova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 157
Hajmi: 11.40 MB
Davomiyligi: 04:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Larisa Maskalyovaning «Tears in Heaven» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 29-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 157 marta tinglangan. Larisa Maskalyova ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Marvarid», «Dugonalar», «Layli».

Larisa Maskalyova - Tears in Heaven qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00