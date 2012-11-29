Larisa Maskalyova - Tears in Heaven
|Ijrochi:
|Larisa Maskalyova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|157
|Hajmi:
|11.40 MB
|Davomiyligi:
|04:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-11-2012
Qo'shiq haqida
Larisa Maskalyovaning «Tears in Heaven» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:57, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 29-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 157 marta tinglangan. Larisa Maskalyova ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Marvarid», «Dugonalar», «Layli».
Larisa Maskalyova - Tears in Heaven qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.