Kumush Razzoqova - Ikki daraxt

Kumush Razzoqova — Ikki daraxt
Ijrochi: Kumush Razzoqova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 281
Hajmi: 7.91 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Kumush Razzoqovaning «Ikki daraxt» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 281 marta tinglangan. Kumush Razzoqova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bermayman», «Oq bulut», «Omon-omon».

Kumush Razzoqova - Ikki daraxt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00