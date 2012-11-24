Kumush Razzoqova - Ikki daraxt
|Ijrochi:
|Kumush Razzoqova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|281
|Hajmi:
|7.91 MB
|Davomiyligi:
|03:25
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2012
Qo'shiq haqida
Kumush Razzoqovaning «Ikki daraxt» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 281 marta tinglangan. Kumush Razzoqova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bermayman», «Oq bulut», «Omon-omon».
Kumush Razzoqova - Ikki daraxt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.