Kristina Si, Goro, Asatro - Que Pasa
|Ijrochilar:
|Kristina Si, Asatro, Goro
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|3.46 MB
|Davomiyligi:
|01:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-06-2026
Qo'shiq haqida
«Que Pasa» — Kristina Si, Asatro va Goro ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:52, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Kristina Si, Goro, Asatro - Que Pasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.