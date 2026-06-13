King Macarella, Shahzoda - Kechalar

King Macarella, Shahzoda — Kechalar
Ijrochilar: Shahzoda, King Macarella
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 52
Hajmi: 5.98 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kechalar» — Shahzoda va King Macarella ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

King Macarella, Shahzoda - Kechalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00