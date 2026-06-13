King Macarella, Shahzoda - Kechalar
|Ijrochilar:
|Shahzoda, King Macarella
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|52
|Hajmi:
|5.98 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-06-2026
Qo'shiq haqida
«Kechalar» — Shahzoda va King Macarella ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
King Macarella, Shahzoda - Kechalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.