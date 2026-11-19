Karim Aydayozin - Kan derdi gizledim men
|Ijrochi:
|Karim Aydayozin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.72 MB
|Davomiyligi:
|00:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
«Kan derdi gizledim men» — Karim Aydayozin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan.
Karim Aydayozin - Kan derdi gizledim men qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.