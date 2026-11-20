Kamoliddin Raxmatov - Meni izlab ovvora bo’lmang
|Ijrochi:
|Kamoliddin Raxmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|12.48 MB
|Davomiyligi:
|06:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
Kamoliddin Raxmatovning «Meni izlab ovvora bo’lmang» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Bu Kamoliddin Raxmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Kamoliddin Raxmatov - Meni izlab ovvora bo’lmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.