Javlonbek Olimov - Sevgi izhor
|Ijrochi:
|Javlonbek Olimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|203
|Hajmi:
|7.24 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-03-2023
Qo'shiq haqida
«Sevgi izhor» qo'shig'ini Javlonbek Olimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 203 marta tinglangan. Javlonbek Olimov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Durdona», «Erkam», «Soy-soy». Bu Javlonbek Olimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javlonbek Olimov - Sevgi izhor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.