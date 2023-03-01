Javlonbek Olimov - Sevgi izhor

Javlonbek Olimov — Sevgi izhor
Ijrochi: Javlonbek Olimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 203
Hajmi: 7.24 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgi izhor» qo'shig'ini Javlonbek Olimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 203 marta tinglangan. Javlonbek Olimov ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Durdona», «Erkam», «Soy-soy». Bu Javlonbek Olimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Javlonbek Olimov - Sevgi izhor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00