Javlonbek Jo'rayev - Alam

Javlonbek Jo'rayev — Alam
Ijrochi: Javlonbek Jorayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 5.93 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Javlonbek Jorayevning «Alam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Bu Javlonbek Jorayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Javlonbek Jo'rayev - Alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00