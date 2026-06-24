Javlonbek Jo'rayev - Alam
|Ijrochi:
|Javlonbek Jorayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|5.93 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-06-2026
Qo'shiq haqida
Javlonbek Jorayevning «Alam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Bu Javlonbek Jorayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javlonbek Jo'rayev - Alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.