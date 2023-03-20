Jasurbek Subhonov - Siz o’shamu
|Ijrochi:
|Jasurbek Subhonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|31 733
|Hajmi:
|2.02 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-03-2023
Qo'shiq haqida
Jasurbek Subhonovning «Siz o’shamu» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 20-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 733 marta tinglangan.
Jasurbek Subhonov - Siz o’shamu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.