Izzat Shukurov - Ota
|Ijrochi:
|Izzat Shukurov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.45 MB
|Davomiyligi:
|04:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ota» — Izzat Shukurov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Izzat Shukurov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «RASULULLOH», «Medina (Cover Maher Zain)», «Kel kel». Bu Izzat Shukurovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Izzat Shukurov - Ota qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.