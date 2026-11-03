Izzat Shukurov - Ota

Izzat Shukurov — Ota
Ijrochi: Izzat Shukurov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.45 MB
Davomiyligi: 04:35
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota» — Izzat Shukurov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Izzat Shukurov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «RASULULLOH», «Medina (Cover Maher Zain)», «Kel kel». Bu Izzat Shukurovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Izzat Shukurov - Ota qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00