Muborez - Qaynona
|Ijrochi:
|Muborez
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.31 MB
|Davomiyligi:
|02:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qaynona» — Muborez ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Muborez ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «iPhone», «Mumkun emas», «Jinnicham». Bu Muborezning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muborez - Qaynona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.