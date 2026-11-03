Doston Ergashev - Sizni sevish bizga emas
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.94 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sizni sevish bizga emas» — Doston Ergashev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)». Bu Doston Ergashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Doston Ergashev - Sizni sevish bizga emas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.