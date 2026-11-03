Akbarbek Sapayev - Sevishali

Akbarbek Sapayev — Sevishali
Ijrochi: Akbarbek Sapayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.4 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevishali» qo'shig'ini Akbarbek Sapayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Akbarbek Sapayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahorim», «Baxtli Edim», «Taslimman». Bu Akbarbek Sapayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Akbarbek Sapayev - Sevishali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00