Akbarbek Sapayev - Sevishali
|Ijrochi:
|Akbarbek Sapayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.4 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevishali» qo'shig'ini Akbarbek Sapayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Akbarbek Sapayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahorim», «Baxtli Edim», «Taslimman». Bu Akbarbek Sapayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Akbarbek Sapayev - Sevishali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.