Isomiddin Nur - Sendan zo'ri yo'q
|Ijrochi:
|Isomiddin Nur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|34
|Hajmi:
|5.95 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-06-2026
Qo'shiq haqida
Isomiddin Nurning «Sendan zo'ri yo'q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 34 marta tinglangan. Isomiddin Nur ijrosida saytda jami 162 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alkash emasman, Narkaman emasman», «Qaytib sevgan odammas», «Juralarim mujik».
Isomiddin Nur - Sendan zo'ri yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.