Imron - Qovog ingdan sani
|Ijrochi:
|Imron
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|25
|Hajmi:
|6.67 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-06-2026
Qo'shiq haqida
«Qovog ingdan sani» — Imron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 25 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani».
Imron - Qovog ingdan sani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.