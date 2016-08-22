Ilhom Ibrohimov - Hayot qo'shig'i
|Ijrochi:
|Ilhom Ibrohimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|947
|Hajmi:
|11.46 MB
|Davomiyligi:
|04:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-08-2016
Qo'shiq haqida
«Hayot qo'shig'i» — Ilhom Ibrohimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 22-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 947 marta tinglangan. Ilhom Ibrohimov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Seni sog`inmoq (duet. Muyassar Berdiqulova)», «Seni sog'inmoq», «Atirgul».
Ilhom Ibrohimov - Hayot qo'shig'i qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.