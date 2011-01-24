Ilhom Farmonov - Agar sen
|Ijrochi:
|Ilhom Farmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|238
|Hajmi:
|6.88 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-01-2011
Qo'shiq haqida
«Agar sen» qo'shig'ini Ilhom Farmonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 24-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 238 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».
Ilhom Farmonov - Agar sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.