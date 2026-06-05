Husniddin Latipov - Sog'inib
|Ijrochi:
|Husniddin Latipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.38 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-06-2026
Qo'shiq haqida
«Sog'inib» qo'shig'ini Husniddin Latipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Bu Husniddin Latipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Husniddin Latipov - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.