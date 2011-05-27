Hojiakbar Hamidov - Kelasiz deb
|Ijrochi:
|Hojiakbar Hamidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|175
|Hajmi:
|9.34 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-05-2011
Qo'shiq haqida
Hojiakbar Hamidovning «Kelasiz deb» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Hojiakbar Hamidov ijrosida saytda jami 112 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ketmoqdaman (remix)», «Yoshligim», «Bandaman».
Hojiakbar Hamidov - Kelasiz deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.