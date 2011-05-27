Hojiakbar Hamidov - Kelasiz deb

Hojiakbar Hamidov — Kelasiz deb
Ijrochi: Hojiakbar Hamidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 175
Hajmi: 9.34 MB
Davomiyligi: 04:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Hojiakbar Hamidovning «Kelasiz deb» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 175 marta tinglangan. Hojiakbar Hamidov ijrosida saytda jami 112 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ketmoqdaman (remix)», «Yoshligim», «Bandaman».

Hojiakbar Hamidov - Kelasiz deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00