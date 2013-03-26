Gulsanam Mamazoitova - Mish-mish
|Ijrochi:
|Gulsanam Mamazoitova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|189
|Hajmi:
|7.22 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-03-2013
Qo'shiq haqida
Gulsanam Mamazoitovaning «Mish-mish» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 26-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Gulsanam Mamazoitova ijrosida saytda jami 170 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alla», «Ikkinchi ayol (feat. Zarnigor Ganieva)», «Kel».
Gulsanam Mamazoitova - Mish-mish qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.