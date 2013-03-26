Gulsanam Mamazoitova - Mish-mish

Gulsanam Mamazoitova — Mish-mish
Ijrochi: Gulsanam Mamazoitova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 189
Hajmi: 7.22 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-03-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

Gulsanam Mamazoitovaning «Mish-mish» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 26-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Gulsanam Mamazoitova ijrosida saytda jami 170 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alla», «Ikkinchi ayol (feat. Zarnigor Ganieva)», «Kel».

Gulsanam Mamazoitova - Mish-mish qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00