G'ulomjon Yoqubov - Yigitlar
|Ijrochi:
|G'ulomjon Yoqubov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|231
|Hajmi:
|9.00 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-12-2019
Qo'shiq haqida
«Yigitlar» qo'shig'ini G'ulomjon Yoqubov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 12-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 231 marta tinglangan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli».
G'ulomjon Yoqubov - Yigitlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.