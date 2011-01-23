G'ulomjon Yoqubov - Chiroyli
|Ijrochi:
|G'ulomjon Yoqubov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|182
|Hajmi:
|9.38 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-01-2011
Qo'shiq haqida
«Chiroyli» — G'ulomjon Yoqubov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 182 marta tinglangan. G'ulomjon Yoqubov ijrosida saytda jami 132 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Buncha gozal», «Dodasini qizlari», «Mozoli».
G'ulomjon Yoqubov - Chiroyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.