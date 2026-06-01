Gudvin - Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur

Gudvin — Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur
Ijrochi: Gudvin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 0.28 MB
Davomiyligi: 00:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur» — Gudvin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-iyunda qo'shilgan.

Gudvin - Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00