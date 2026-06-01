Gudvin - Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur
|Ijrochi:
|Gudvin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|0.28 MB
|Davomiyligi:
|00:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-06-2026
Qo'shiq haqida
«Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur» — Gudvin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-iyunda qo'shilgan.
Gudvin - Walking out, I thought I had my cat, but now's a dinosaur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.