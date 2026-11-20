GAVRILINA - Emo Boy
|Ijrochi:
|GAVRILINA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.97 MB
|Davomiyligi:
|02:09
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«Emo Boy» qo'shig'ini GAVRILINA ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:09, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. GAVRILINA ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Жу Жу», «Только ты», «AURA (Полная Версия)». Bu GAVRILINAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
GAVRILINA - Emo Boy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.