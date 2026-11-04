Gavhar Ziyayeva - Ota uyi

Gavhar Ziyayeva — Ota uyi
Ijrochi: Gavhar Ziyayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.41 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Gavhar Ziyayevaning «Ota uyi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher». Bu Gavhar Ziyayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Gavhar Ziyayeva - Ota uyi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00