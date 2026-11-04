Gavhar Ziyayeva - Ota uyi
|Ijrochi:
|Gavhar Ziyayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.41 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-11-2026
Qo'shiq haqida
Gavhar Ziyayevaning «Ota uyi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-noyabrda qo'shilgan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher». Bu Gavhar Ziyayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gavhar Ziyayeva - Ota uyi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.