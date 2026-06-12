Feruza Egamova - Xayr sevgilim
|Ijrochi:
|Feruza Egamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.15 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-06-2026
Qo'shiq haqida
«Xayr sevgilim» qo'shig'ini Feruza Egamova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-iyunda qo'shilgan. Feruza Egamova ijrosida saytda jami 31 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kechir Muhabbatjon», «Bermayman», «Yana man».
Feruza Egamova - Xayr sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.