Farrux Saidov - Senin
|Ijrochi:
|Farrux Saidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2026
Qo'shiq haqida
«Senin» — Farrux Saidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Bu Farrux Saidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Farrux Saidov - Senin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.