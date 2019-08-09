Farrux Xamrayev - Meni eslaging kelsa

Farrux Xamrayev — Meni eslaging kelsa
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 226
Hajmi: 10.36 MB
Davomiyligi: 04:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-08-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Meni eslaging kelsa» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 9-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 226 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Meni eslaging kelsa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00