Elyanna - Ghazali
|Ijrochi:
|Elyanna
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.88 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ghazali» — Elyanna ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Elyanna ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tamally Maak ( I’m Calling You )», «Enta Eih cover remix (Dj Bobojon)». Bu Elyannaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyanna - Ghazali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.