Elshodbek Imomnazarov - Ko’nikib ketdik
|Ijrochi:
|Elshodbek Imomnazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.37 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko’nikib ketdik» qo'shig'ini Elshodbek Imomnazarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan.
Elshodbek Imomnazarov - Ko’nikib ketdik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.