Doston Ubaydullayev - Malika
|Ijrochi:
|Doston Ubaydullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|161
|Hajmi:
|8.44 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2011
Qo'shiq haqida
«Malika» — Doston Ubaydullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Doston Ubaydullayev ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «6 Xonadon», «Dardim tinglamading», «Olmacha anor».
Doston Ubaydullayev - Malika qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.