Doston Ergashev - Feruzaxon
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10 020
|Hajmi:
|5.12 MB
|Davomiyligi:
|05:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-05-2023
Qo'shiq haqida
«Feruzaxon» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:30, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 020 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».
Doston Ergashev - Feruzaxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.