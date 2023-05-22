Doston Ergashev - Feruzaxon

Doston Ergashev — Feruzaxon
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10 020
Hajmi: 5.12 MB
Davomiyligi: 05:30
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-05-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Feruzaxon» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:30, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 22-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 020 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».

Doston Ergashev - Feruzaxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00