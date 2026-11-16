DJ.ILHAM - Your Eyes Don't Lie
|Ijrochi:
|DJ.ILHAM
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|8.61 MB
|Davomiyligi:
|04:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Your Eyes Don't Lie» qo'shig'ini DJ.ILHAM ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu DJ.ILHAMning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
DJ.ILHAM - Your Eyes Don't Lie qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.