DIOR - I God Love
|Ijrochi:
|Dior
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.17 MB
|Davomiyligi:
|02:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«I God Love» qo'shig'ini Dior ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Dior ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Fitrat», «Romeo va Majnun», «Sarf». Bu Diorning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
DIOR - I God Love qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.