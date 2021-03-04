Mirjon Ashrapov - Yuragim (cover Dildora Niyozova)

Mirjon Ashrapov — Yuragim (cover Dildora Niyozova)
Ijrochi: Mirjon Ashrapov
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 401
Hajmi: 6.69 MB
Davomiyligi: 02:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-03-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yuragim (cover Dildora Niyozova)» (kover versiya) qo'shig'ini Mirjon Ashrapov ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 401 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz».

Mirjon Ashrapov - Yuragim (cover Dildora Niyozova) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00