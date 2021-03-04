Mirjon Ashrapov - Yuragim (cover Dildora Niyozova)
|Ijrochi:
|Mirjon Ashrapov
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|401
|Hajmi:
|6.69 MB
|Davomiyligi:
|02:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-03-2021
Qo'shiq haqida
«Yuragim (cover Dildora Niyozova)» (kover versiya) qo'shig'ini Mirjon Ashrapov ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:53, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 401 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz».
Mirjon Ashrapov - Yuragim (cover Dildora Niyozova) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.