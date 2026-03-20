Davronbek Abdusalomov - Sog'inib
|Ijrochi:
|Davronbek Abdusalomov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|21
|Hajmi:
|5.97 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-03-2026
Qo'shiq haqida
Davronbek Abdusalomovning «Sog'inib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan. Davronbek Abdusalomov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aldangan qiz», «Janon qizlar», «Zor yig’ladim». Bu Davronbek Abdusalomovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Davronbek Abdusalomov - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.