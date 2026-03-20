Davronbek Abdusalomov - Sog'inib

Davronbek Abdusalomov — Sog'inib
Ijrochi: Davronbek Abdusalomov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 21
Hajmi: 5.97 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Davronbek Abdusalomovning «Sog'inib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan. Davronbek Abdusalomov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aldangan qiz», «Janon qizlar», «Zor yig’ladim». Bu Davronbek Abdusalomovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Davronbek Abdusalomov - Sog'inib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00