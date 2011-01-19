Davron Ergashev, Tarkan - Unut meni

Davron Ergashev, Tarkan — Unut meni
Ijrochilar: Davron Ergashev, Tarkan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 374
Hajmi: 9.75 MB
Davomiyligi: 05:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unut meni» — Davron Ergashev va Tarkan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:18, sifati 256 kbps, saytga 2011-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 374 marta tinglangan. Davron Ergashev ijrosida saytda jami 114 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni ko`rsam qaniydi», «Mario», «Qizim».

Davron Ergashev, Tarkan - Unut meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00