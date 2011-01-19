Davron Ergashev, Tarkan - Unut meni
|Ijrochilar:
|Davron Ergashev, Tarkan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|374
|Hajmi:
|9.75 MB
|Davomiyligi:
|05:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-01-2011
Qo'shiq haqida
«Unut meni» — Davron Ergashev va Tarkan ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:18, sifati 256 kbps, saytga 2011-yil 19-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 374 marta tinglangan. Davron Ergashev ijrosida saytda jami 114 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni ko`rsam qaniydi», «Mario», «Qizim».
Davron Ergashev, Tarkan - Unut meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.