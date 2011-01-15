Davr - Keraksan

Davr — Keraksan
Ijrochi: Davr
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 257
Hajmi: 9.59 MB
Davomiyligi: 04:09
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Davrning «Keraksan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 257 marta tinglangan. Davr ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevma», «Yulduzli bu kecha», «Bora bora».

Davr - Keraksan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00