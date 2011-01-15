Davr - Keraksan
|Ijrochi:
|Davr
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|257
|Hajmi:
|9.59 MB
|Davomiyligi:
|04:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2011
Qo'shiq haqida
Davrning «Keraksan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:09, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 257 marta tinglangan. Davr ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevma», «Yulduzli bu kecha», «Bora bora».
Davr - Keraksan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.