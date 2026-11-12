Chayxana Ansambli - Chaqaloq muborak

Chayxana Ansambli — Chaqaloq muborak
Ijrochi: Chayxana Ansambli
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.25 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chaqaloq muborak» qo'shig'ini Chayxana Ansambli ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Chayxana Ansambli ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Natasha», «Чайхана», «Orzu». Bu Chayxana Ansamblining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Chayxana Ansambli - Chaqaloq muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00