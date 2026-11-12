Chayxana Ansambli - Chaqaloq muborak
|Ijrochi:
|Chayxana Ansambli
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.25 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2026
Qo'shiq haqida
«Chaqaloq muborak» qo'shig'ini Chayxana Ansambli ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Chayxana Ansambli ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Natasha», «Чайхана», «Orzu». Bu Chayxana Ansamblining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Chayxana Ansambli - Chaqaloq muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.