Buzruk - Daydip-paydip

Buzruk — Daydip-paydip
Ijrochi: Buzruk
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.12 MB
Davomiyligi: 02:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Daydip-paydip» — Buzruk ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Buzruk ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ofatu-ofat», «Ofat-ofat», «Omonmisiz». Bu Buzrukning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Buzruk - Daydip-paydip qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00