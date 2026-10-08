Buzruk - Daydip-paydip
|Ijrochi:
|Buzruk
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.12 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
«Daydip-paydip» — Buzruk ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Buzruk ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ofatu-ofat», «Ofat-ofat», «Omonmisiz». Bu Buzrukning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Buzruk - Daydip-paydip qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.