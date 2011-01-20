Bonu - Bir zum ketma
|Ijrochi:
|Bonu
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|202
|Hajmi:
|9.44 MB
|Davomiyligi:
|04:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-01-2011
Qo'shiq haqida
«Bir zum ketma» qo'shig'ini Bonu ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 202 marta tinglangan. Bonu ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qoldimku», «Qora tun», «Ketma Ketma meni tark etma».
Bonu - Bir zum ketma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.