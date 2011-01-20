Bonu - Bir zum ketma

Bonu — Bir zum ketma
Ijrochi: Bonu
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 202
Hajmi: 9.44 MB
Davomiyligi: 04:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir zum ketma» qo'shig'ini Bonu ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 202 marta tinglangan. Bonu ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qoldimku», «Qora tun», «Ketma Ketma meni tark etma».

Bonu - Bir zum ketma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00