Bolalar - Kel yashaylik birga
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|202
|Hajmi:
|7.52 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-01-2011
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Kel yashaylik birga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 7-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 202 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Kel yashaylik birga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.