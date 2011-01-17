Bolalar - Gulim(remix)

Bolalar — Gulim(remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 151
Hajmi: 8.47 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulim(remix)» — Bolalar ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Gulim(remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00