Bolalar - Gulim(remix)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|151
|Hajmi:
|8.47 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2011
Qo'shiq haqida
«Gulim(remix)» — Bolalar ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Gulim(remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.