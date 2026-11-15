Boburshox, Oybek. - Ayt nima bo’ldi
|Ijrochilar:
|Oybek, Boburshox
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.76 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ayt nima bo’ldi» — Oybek va Boburshox ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Oybek ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Shirintoy Qizim», «Yurak», «Shirintoyim». Bu Oybekning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Boburshox, Oybek. - Ayt nima bo’ldi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.