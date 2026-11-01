Boburshox
8 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Oybek & Boburshox
Ayt nima bo’ldi
03:07
Boburshox
Unutib
03:11
Boburshox
Qaysarginam
03:14
Boburshox
Yomgirlar
03:42
Boburshox
Ket-ket
03:30
Boburshox
Dil (cover)
03:14
Boburshox
Janona
03:08
Boburshox
Ota-ona
04:11
Hamkorlikdagi ijrochilar
Oybek
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Boburshox
Yangi qo'shiqlar
Abzal Uteshov — Qaitem
Максим Аршавин — А ты та
Эдлин — Она характером вся в мать
Yunus Gaisuev cover — Аьхкенан довхачу дийнахь
Alex Filatov — Аппақ Аппақ қар
Lana Bym — Ти запізнився
Nata_shi — Меридиан
Ibadow — Sənsiz həyat çətin olar
Мелодії України — Пишу й стираю назад
Свои Люди — Тех признаний, что я повторял
Alpha — Бүгін емес торпед
Адыл Ибрагимов — Аиша
Pers Miami — Моя автобиография
Feruzbek Avezov — Bu dunyo
Aziz Rametov — Million gullar
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00