Bobomurod Hamdamov - Yo'lingga

Bobomurod Hamdamov — Yo'lingga
Ijrochi: Bobomurod Hamdamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 258
Hajmi: 6.53 MB
Davomiyligi: 02:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-04-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo'lingga» qo'shig'ini Bobomurod Hamdamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 258 marta tinglangan. Bobomurod Hamdamov ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yelpesse», «Kim ekan», «Jaloliddin».

Bobomurod Hamdamov - Yo'lingga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00