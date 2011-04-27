Bobomurod Hamdamov - Yo'lingga
|Ijrochi:
|Bobomurod Hamdamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|258
|Hajmi:
|6.53 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-04-2011
Qo'shiq haqida
«Yo'lingga» qo'shig'ini Bobomurod Hamdamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 258 marta tinglangan. Bobomurod Hamdamov ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yelpesse», «Kim ekan», «Jaloliddin».
Bobomurod Hamdamov - Yo'lingga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.