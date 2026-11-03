Benom, Shaxriyor - Sen yig'lama

Benom, Shaxriyor — Sen yig'lama
Ijrochilar: Benom, Shaxriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.14 MB
Davomiyligi: 03:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen yig'lama» — Benom va Shaxriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon». Bu Benomning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Benom, Shaxriyor - Sen yig'lama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00