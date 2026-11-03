Benom, Shaxriyor - Sen yig'lama
|Ijrochilar:
|Benom, Shaxriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.14 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sen yig'lama» — Benom va Shaxriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon». Bu Benomning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Benom, Shaxriyor - Sen yig'lama qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.