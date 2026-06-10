Azizbek Hamidov - Bomba

Azizbek Hamidov — Bomba
Ijrochi: Azizbek Hamidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 18
Hajmi: 6.56 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Azizbek Hamidovning «Bomba» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 18 marta tinglangan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona».

Azizbek Hamidov - Bomba qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00