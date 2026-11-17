Axrorbek Xursanaliyev - Musofir do’st
|Ijrochi:
|Axrorbek Xursanaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.05 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«Musofir do’st» qo'shig'ini Axrorbek Xursanaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Axrorbek Xursanaliyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «G’iybatim qilmang», «Yashagim keldi», «Kelib ketsang». Bu Axrorbek Xursanaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Axrorbek Xursanaliyev - Musofir do’st qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.