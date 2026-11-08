Axrorbek Xursanaliyev - G’iybatim qilmang

Axrorbek Xursanaliyev — G’iybatim qilmang
Ijrochi: Axrorbek Xursanaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.91 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Axrorbek Xursanaliyevning «G’iybatim qilmang» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Axrorbek Xursanaliyev ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yashagim keldi», «Kelib ketsang», «Muhabbat». Bu Axrorbek Xursanaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Axrorbek Xursanaliyev - G’iybatim qilmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00